Мужчину без его ведома лишили водительских прав из-за состояния здоровья в Павлодаре

Сергей Дукачёв говорит, водительские права получил еще лет 15 назад. Обновлял в последний раз в 2020 году и тогда вопросов к нему не возникало до недавнего времени. В середине марта к нему пришло письмо от судебного исполнителя. Оказалось, что мужчина задолжал примерно 2700 тенге за госпошлину.

— Суд был еще 23 января. У меня не было ни уведомлений никаких, вообще никаких. Я уже думал, что это шутка, что это мошенники всякие. Сейчас же такая ситуация, что никому верить нельзя. Начал везде узнавать, вроде как официальный сайт, я не по ссылке зашел, а забил в интернете, вроде как перешел на официальный сайт, — вспоминает Сергей Дукачёв.

Павлодарцу удалось найти решение межрайонного суда по гражданским делам. Дело рассмотрели в сокращенном порядке и в нем указано, что Сергея лишили водительских прав. Новость мужчину повергла в шок. Учитывая, что он никогда не нарушал, более того, при том, что у него четыре автомобиля, в зимний период вовсе за рулем не ездит. Внятного ответа ни от одной из инстанций получить павлодарцу не удалось.

Между тем, корреспонденту Kazinform ситуацию прояснили в полиции. Оказалось, что таких же как Сергей Дукачёв в Павлодарской области более 450 человек.

— С прокуратуры Павлодарской области к нам поступило представление по лицам, не имеющим право управлять транспортными средствами, так как у них имеются медицинские противопоказания. В связи с чем, нами были инициированы исковые производства и направлены в судебные органы. По Павлодарской области в настоящее время возбуждено 450 исков, — сообщила старший госавтоинспектор процессингового центра УАП ДП Павлодарской области Зауреш Алтыбасарова.

В случае с Сергеем произошло тоже самое, говорят в полиции. При этом отмечают, что вызвать на слушание его должны были. Уже есть порядка 50 случаев, когда такие же водители смогли доказать и предоставить справки от врачей о том, что они могут управлять автомобилем.

Кстати, Сергей говорит, что у него действительно есть диагноз — болезнь Бехтерева. Страдает им уже давно, но инвалидность получил пару лет назад.

— Получается я сам должен домыслисть, додумать. Если это по каким-то медицинским показателям, то, что я инвалид второй группы, то все равно же должна предоставляться какая-то справка или что-то, с комиссии той же. Но я никакой нигде информации не могу узнать, — говорит Сергей Дукачёв.

В полиции отметили, что шанс вернуть водительские права все же есть. Нужно получить справку от медиков, подать самому иск в суд и если служители Фемиды примут его сторону, то с решением обратиться в полицию для восстановления документов.

