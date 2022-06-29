29 Июня 2022 15:23

Мужчину арестовали за стрельбу сына в штате Флорида– погибла годовая девочка

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Мужчина был арестован после того, как его несовершеннолетний сын застрелил годовалую девочку и ранил ее двухлетнюю сестру в штате Флорида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

По данным полиции, в субботу вечером отец мальчика, 45-летний Родерик Дуэйн Рэндалл, покинул номер отеля в городе Пенсакола, оставив свое огнестрельное оружие в шкафу. Его 8-летний сын знал о местонахождении пистолета. Ребенок достал оружие и в ходе игры выстрелил в годовалого малыша, пуля прошла сквозь девочку и ранила ее двухлетнюю сестру. Четвертый ребенок в комнате не пострадал.

Убитая девочка и ее раненная сестра были дочерьми подруги Рэндалла, которая спала в том же номере отеля, когда произошел выстрел.

Следователи утверждают, что, вернувшись в номер, Рэндалл пытался скрыть преступление, убрав пистолет и наркотики из комнаты, прежде чем на место происшествия были вызваны помощники шерифа.

Отец мальчика был арестован по обвинению в фальсификации улик, преступной халатности и несоблюдении правил безопасного хранения огнестрельного оружия. Ранее Рэндалл имел 14 судимостей за тяжкие преступления. В настоящее время помещен в тюрьму округа Эскамбия.

Власти США неоднократно просили родителей быть более ответственными за хранение огнестрельного оружия. Инциденты со стрельбой детьми имели место в штатах Теннеси и Флорида.