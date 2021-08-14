×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчину арестовали за конфликт с женой в Нур-Султане

14 Августа 2021 12:12
Поделиться:
Мужчину арестовали за конфликт с женой в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конфликтующего с супругой мужчину арестовали на двое суток в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Новости по теме
Представлявшийся девушкой мошенник создал фейковую финпирамиду в Павлодарской области
Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области Трое членов семьи погибли из-за COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации Закладчик «синтетики» на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау

«В вечернее время на канал 102 поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее 45-летний отец, придя домой в алкогольном опьянении, конфликтует с матерью, нецензурно выражается и оказывает психологическое насилие. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Но на путь исправления так и не встал», - сообщили в полиции.

В отношении дебошира возбуждено административное производство.

Постановлением суда он арестован на двое суток.

Только с начала текущего года сотрудниками полиции возбуждено порядка 2 тысяч административных дел в сфере семейно-бытовых отношений. Вынесены 4724 защитных предписаний, судом установлены особые требования на поведение 249 лицам, 215 привлечены за нарушения требования защитного предписания.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Представлявшийся девушкой мошенник создал фейковую финпирамиду в Павлодарской области
Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
Трое членов семьи погибли из-за COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации
Закладчик «синтетики» на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау
Популярное
1 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
2 Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
3 12-летний ребенок скончался на улице в Актау
4 Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
5 Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
6 В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»
Читайте также
Шестой розыгрыш айфонов и других призов среди вакцинированных пройдет в Нур-Султане
Вход через Ashyq внедрен в религиозных объектах Нур-Султана
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
12-летний ребенок скончался на улице в Актау
Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив