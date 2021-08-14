Мужчину арестовали за конфликт с женой в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конфликтующего с супругой мужчину арестовали на двое суток в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В вечернее время на канал 102 поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее 45-летний отец, придя домой в алкогольном опьянении, конфликтует с матерью, нецензурно выражается и оказывает психологическое насилие. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Но на путь исправления так и не встал», - сообщили в полиции.

В отношении дебошира возбуждено административное производство.

Постановлением суда он арестован на двое суток.

Только с начала текущего года сотрудниками полиции возбуждено порядка 2 тысяч административных дел в сфере семейно-бытовых отношений. Вынесены 4724 защитных предписаний, судом установлены особые требования на поведение 249 лицам, 215 привлечены за нарушения требования защитного предписания.