Мужчину арестовали за конфликт с женой в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конфликтующего с супругой мужчину арестовали на двое суток в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
«В вечернее время на канал 102 поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее 45-летний отец, придя домой в алкогольном опьянении, конфликтует с матерью, нецензурно выражается и оказывает психологическое насилие. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Но на путь исправления так и не встал», - сообщили в полиции.
В отношении дебошира возбуждено административное производство.
Постановлением суда он арестован на двое суток.
Только с начала текущего года сотрудниками полиции возбуждено порядка 2 тысяч административных дел в сфере семейно-бытовых отношений. Вынесены 4724 защитных предписаний, судом установлены особые требования на поведение 249 лицам, 215 привлечены за нарушения требования защитного предписания.
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