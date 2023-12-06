Мужчину арестовали в Южной Корее за убийство 24 кошек «для снятия стресса» 

В Южной Корее, городе Ульсан, проводится расследование по делу о мужчине, которого обвиняют в убийстве 24 кошек. По некоторым данным, мужчина убил животных, находясь в стрессовой ситуации из-за неудачной инвестиции в недвижимость, передает агентство Kazinform со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

Полиция сообщает, что мужчина признался в убийстве кошек, которых он бесплатно получил с мая по август через онлайн-сообщество, поддерживающее брошенных животных.

Подозреваемый выбрасывал тела убитых животных на обочину автомагистрали, упаковывая их в пластиковые пакеты, утверждает полиция.

Инциденты стали известны, когда члены сообщества начали интересоваться состоянием кошек.

Один из участников сообщества обратился в полицию, когда мужчина не только отказался сообщить, как поживают кошки, но и стал избегать звонков.

Предположительно, подозреваемый понес существенные финансовые потери из-за неудачной инвестиции в недвижимость.

Полиция заявляет, что проводит проверку его смартфона и компьютера на предмет дополнительных преступлений.

Подозреваемый может быть приговорен к трем годам тюрьмы или штрафу в размере до 30 миллионов вон (23 000 долларов).