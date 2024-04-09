Как защищались от паводка сельчане в Карагандинской области

Наиболее паводкоопасные села Карагандинской области смогли уберечь себя от подтопления. В течение нескольких дней сельчане круглосуточно вели работы по защите валов у русла реки Нура, которая разлилась по берегам. Героически отстояли свои населенные пункты жители сел Садовое и Чкалова в Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Талые воды вплотную подошли к селу Чкалово во время паводков. Населенный пункт находится на берегу реки Нура. Ее уровень увеличился за счет сбросов с Самаркандского водохранилища и большого объема талых вод.

Это село топило дважды: в 2015 и 2017 годах. Поэтому местные жители заблаговременно готовятся к весне.

— Вообще противопаводковые мероприятия у нас начались осенью 2023 года, то есть мы укрепили тело загородительного вала. Затем в феврале текущего года было вывезено 3 320 кубов из села Чкалово. Планируется ремонт по укреплению заградительного вала, то есть основательно будем смотреть, где у нас есть, получается, проблемные участки, там будем заниматься трамбовкой, наращивать заградительный вал, чтобы в дальнейшем не было у нас таких проблем, — говорит аким сельского округа Самарканд Жасулан Кошек.

В этот раз народ в течении пяти дней укладывали мешкотары и укрепляли защитный вал вдоль реки. В итоге было уложено более 15 тысяч мешков с песком.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Для опасения был повод. Село было «окружено» водой со всех сторон. Спасатели и местный исполнительный орган все время измеряли уровень воды. До перелива оставалось всего лишь 20 сантиметров.

— Силами Департамента Карагандинской области ДЧС, а также МВД Карагандинской области, силами сотрудников СОБР, местными исполнительными органами, местные жители также участвовали и волонтеры. В основном работали днем, ночью контролировали. Где проблемные вопросы были, там везде все минимизировали, — говорит главный специалист ОЧС Бухар-Жырауского района Аяз Сарбасов.

Шынар Суюнбаева живет в селе почти 20 лет. Ее дом всегда под угрозой, стоит очень близко к Нуре.

— Когда в 2015 году затопило нас, все дома ушли под воду. Тогда у нас была чрезвычайная ситуация, это было экстренно, очень быстро. Только успевали мы документы выносить и всё. В этом году, да, конечно, у нас очень серьёзные паводковые ситуации были, все прямо вот сплочённо работали очень. Можно сказать, мужчины не спали. Женщины готовили, кормили солдат и всех остальных, — говорит Шынар Суюнбаева.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Еще одно село, храбро боровшееся с талыми водами — Садовое. Данный населенный пункт также находится на берегу реки Нура. Семь лет назад его почти полностью затопило. Тогда здесь построили защитный вал, который до сих пор оберегает населенный пункт от наводнения. А местные власти следят за его состоянием.

— Земляной вал, протяжённостью 3,6 километров. Высотой 2,5-3 метра. Ширина 5-6 метров. В этом году также не было подтоплено данное село при сбросе с Самаркандского водохранилища, 1200 кубометров в секунду вода подошла только к дамбе на уровне где-то метр. Запас был где-то полтора метра, — сообщил аким Гагаринского селького округа Аскар Амре.

Вчера заместитель акима области Бауржан Асанов в прямом эфире рассказал о том, какие профилактические меры были предприняты.

— Конечно, многое зависит от погодных условий — осеннее увлажнение почвы, глубокое промерзание земли, февральские дожди, дневные и ночные плюсовые температуры сыграли свою роль. Но работа, которая проведена после крупномасштабного паводка 2015 года, за последние семь лет позволила минимизировать угрозу подтопления в 122 населённых пунктах. Конечно, были и нештатные ситуации, по которым мы обязательно проведём работу, чтобы не допустить этого впредь, — сказал заместитель акима области.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Только с прошлого года по Карагандинской области возвели и укрепили около 8 км защитных дамб и валов, провели санацию 45 км паводкоопасных участков русел рек. Кроме того, отремонтировано 54 водохозяйственных объекта. Увеличена водопропускная способность на 66 участках автомобильных дорог.

К началу паводка заготовили запасы ГСМ, инертного материала и мешкотары. Из населённых пунктов вывезли около 3 млн кубов снега.

Тем не менее паводок был сильным. По словам замакима области, через три основных водохранилища прошло свыше 660 млн кубов воды, такой объём последний раз был зафиксирован в 2017 году.

В настоящее время в области пик паводка прошёл, обстановка стабилизировалась.