Мужчинам в Казахстане платят на 34% больше, чем женщинам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году среднемесячная заработная плата в Казахстане составляла 309,9 тысячи тг — на 23,8% больше, чем в 2021-м. Реальный рост заработной платы, показывающий повышение покупательной способности с учётом инфляции, составлял 7,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тысячи тг, плюс 26,3% за год, женщины — 265,8 тысячи тг, на 20,7% больше, чем годом ранее.

Разница в заработных платах составляла весомые 33,7%. Относительно среднемесячного показателя заработная плата мужчин была на 14,7% больше, женщин — на 14,2% меньше, чем в среднем по стране.

В региональном разрезе наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в Атырауской (631,8 тысячи тг), Мангистауской (590,6 тысячи тг) и Улытау (489,1 тысячи тг) областях, а наименьшая — в области Жетысу (всего 226 тысячи тг).

В этих регионах была заметна и наибольшая разница в заработных платах в гендерном разрезе. Так, в Мангистауской области зарплаты мужчин превышали зарплаты женщин в 2 раза, в Атырауской — на 85,9%, в Улытауской — на 68%. В то же время в области Жетысу женщины получали больше, чем мужчины, хоть и всего на 3,1%. Это единственный регион, где отмечалась разница в пользу женщин.

Наименьшая разница в заработных платах наблюдалась в Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях: на 1,9%, 2,5% и 5,5% в пользу мужчин соответственно.

Наибольшие среднемесячные заработные платы у женщин были зафиксированы в Астане: 365,1 тысячи тг, против 306,7 тысячи тг годом ранее. В тройку лидеров также вошли Атырауская область (339,8 тысячи тг) и Алматы (320,1 тысячи тг).

В разрезе отраслей экономики наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в сферах финансовой и страховой деятельности (728,7 тысячи тг), горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (678,4 тысячи тг), профессиональной, научной и технической деятельности (499,2 тысячи тг). В этих отраслях мужчины получали соответственно на 58,3%, 26,6%, 25,4% больше, чем женщины.

В разрезе отраслей, помимо финансовой и страховой деятельности, наибольшая разница в заработных платах была зафиксирована в таких секторах, как предоставление услуг по проживанию и питанию (на 38,1% в пользу мужчин) и обрабатывающая промышленность (на 33,8%).

Среднемесячная заработная плата женщин превышала зарплаты мужчин только в области образования: на 4,8% (251,4 тысячи тг против 239,8 тысячи тг).

Наибольшие заработные платы у женщин были зафиксированы в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (535,8 тысячи тг), финансовой и страховой деятельности (460,2 тысячи тг), информации и связи (403 тысячи тг).