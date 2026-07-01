Мужчинам назначали «женские» операции: АФМ расследует хищение 221 млн тенге из ФСМС

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, должностные лица медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам «варикоцеле» указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз. В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.

Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района.