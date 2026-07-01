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    Мужчинам назначали «женские» операции: АФМ расследует хищение 221 млн тенге из ФСМС

    Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, передает Kazinform со ссылкой на АФМ. 

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    Фото: pixabay

    По данным следствия, должностные лица медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам «варикоцеле» указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

    В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз. В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.

    Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. 

    Ранее сообщалось, что департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района.

    Хищение Регионы Казахстана АФМ Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор