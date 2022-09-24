РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мужчина жил без документов около 20 лет в Костанайской области

    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе 46-летний житель жил без документов, удостоверяющих личность. В документировании ему помогли стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В адрес руководства отдела полиции Аулиекольского района со словами благодарности обратился 46-летний житель поселка Аманкарагай Павел Томашевич.

    «До настоящего времени мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан. Это затрудняло трудоустройство и влияло на другие жизненно важные обстоятельства. Павел Томашевич обратился в миграционную службу района, где ему помогли в сборе документов для материала по определению принадлежности к гражданству Казахстана и в дальнейшем — для документирования гражданина Республики Казахстан»,- сообщили в департаменте полиции области.

    Мужчина поблагодарил сотрудников миграционной службы за оказанное содействие в определении гражданства и документировании.

    «Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, я теперь могу официально трудоустроиться», - отметил Павел Томашевич.


    Теги:
    Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!