Мужчина жил без документов около 20 лет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе 46-летний житель жил без документов, удостоверяющих личность. В документировании ему помогли стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В адрес руководства отдела полиции Аулиекольского района со словами благодарности обратился 46-летний житель поселка Аманкарагай Павел Томашевич.

«До настоящего времени мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан. Это затрудняло трудоустройство и влияло на другие жизненно важные обстоятельства. Павел Томашевич обратился в миграционную службу района, где ему помогли в сборе документов для материала по определению принадлежности к гражданству Казахстана и в дальнейшем — для документирования гражданина Республики Казахстан»,- сообщили в департаменте полиции области.

Мужчина поблагодарил сотрудников миграционной службы за оказанное содействие в определении гражданства и документировании.

«Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, я теперь могу официально трудоустроиться», - отметил Павел Томашевич.