30 Июня 2022 18:13

Мужчина застрелил супругу и покончил с собой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расследуют гибель супружеской пары. Трагедия произошла в селе Лобаново Айыртауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, по приезду следственно-оперативной группы в доме обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти. О случившемся сообщили дети погибших.

По одной из основных версий произошедшего предварительно установлено, что 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры, совершил суицид выстрелом из ружья. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. Проводится оно по уголовной статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах».

Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств п Троих несовершеннолетних детей погибшей пары поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в селе Саумалколь.о делу. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.