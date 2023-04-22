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Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Апреля 2023, 16:38
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вымогателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

20 апреля в Кокшетау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области задержали мужчину, который насильно неоднократно заставлял местного жителя оформлять товарные и денежные кредиты.

«Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статье 194 УК РК. Иные обстоятельства дела выясняются. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.


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