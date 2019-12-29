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вчера 16:50
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вчера 09:56
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Мужчина заслонил телом беременную женщину при крушении самолета Bek Air
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажир Темирлан Кадауов заслонил телом беременную женщину при крушении самолета Bek Air. Об этом сообщила Асем Жапишева на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
Темирлан Кадауов при крушении самолета Bek Air своим телом заслонил рядом сидевшую незнакомую женщину, а после отвел ее на безопасное расстояние и начал помогать оставшимся пассажирам
«Кадауов Темирлан летел на том злосчастном рейсе Bek Air по маршруту Алматы-Нур-султан. Рядом с ним была Акишева Гулим - наша дочь, жена, сестра, подруга и коллега, на 5 месяце беременности. Наш герой Темирлан заслонил своим телом Гулим, а после крушения помог ей выйти из самолета, отвел на безопасное расстояние и начал помогать оставшимся пассажирам. Темирлан пример настоящего мужчины, который несмотря на свою травму, оставался отважным и храбрым.
Мы, родные Гулим хотим выразить огромную благодарность Темирлану и его родителям, что так достойно воспитали сына», - говорится в сообщении.
Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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