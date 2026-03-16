Мужчина зарезал супругу в Атырау

Трагедия произошла ночью 16 марта. Сообщение о гибели женщины поступило в полицию около 03:30.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, по данному факту начато уголовное расследование.

— 16 марта 2026 года около 03:30 в полицию поступило сообщение о гибели 58-летней женщины в результате бытового конфликта. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство», начато досудебное расследование. 62-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, — сообщили в ДП Атырауской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

