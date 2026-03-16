РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 16 Март 2026 | GMT +5

    Мужчина зарезал супругу в Атырау

    Ночной бытовой конфликт в Атырауской области закончился трагедией. В результате ссоры погибла 58-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержан мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Трагедия произошла ночью 16 марта. Сообщение о гибели женщины поступило в полицию около 03:30.

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, по данному факту начато уголовное расследование.

    — 16 марта 2026 года около 03:30 в полицию поступило сообщение о гибели 58-летней женщины в результате бытового конфликта. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство», начато досудебное расследование. 62-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, — сообщили в ДП Атырауской области.

    В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Напомним, ранее в одной из школ города Атырау ученик 9 класса ранил острым предметом ученицу 8 класса.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Полиция Уголовное дело
    Айзада Агильбаева
    Автор
