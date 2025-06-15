22:19, 14 Июнь 2025 | GMT +5
Мужчина утонул в реке Тобол в Рудном
В районе оборудованного пляжа на реке Тобол в Рудном произошла трагедия. Очевидцы сообщили спасателям о найденном в воде теле мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.
К моменту прибытия экстренных служб он уже не подавал признаков жизни.
Установлено, что погибшим оказался мужчина, 1980 года рождения. По словам очевидцев, он находился на пляже и купался в разрешенной зоне, однако затем самовольно заплыл за буйки, нарушив установленные правила безопасности. Вернуться обратно не смог.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Спасатели напоминают: купание за пределами специально отведенных зон опасно для жизни.
Ранее тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области.