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    22:19, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Мужчина утонул в реке Тобол в Рудном

    В районе оборудованного пляжа на реке Тобол в Рудном произошла трагедия. Очевидцы сообщили спасателям о найденном в воде теле мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина заплыл утонул в Тоболе в Рудном
    Фото: И. Старикова

    К моменту прибытия экстренных служб он уже не подавал признаков жизни.

    Установлено, что погибшим оказался мужчина, 1980 года рождения. По словам очевидцев, он находился на пляже и купался в разрешенной зоне, однако затем самовольно заплыл за буйки, нарушив установленные правила безопасности. Вернуться обратно не смог.

    Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Спасатели напоминают: купание за пределами специально отведенных зон опасно для жизни.

    Ранее тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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