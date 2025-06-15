Мужчина утонул в реке Тобол в Рудном

К моменту прибытия экстренных служб он уже не подавал признаков жизни.

Установлено, что погибшим оказался мужчина, 1980 года рождения. По словам очевидцев, он находился на пляже и купался в разрешенной зоне, однако затем самовольно заплыл за буйки, нарушив установленные правила безопасности. Вернуться обратно не смог.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Спасатели напоминают: купание за пределами специально отведенных зон опасно для жизни.

Ранее тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области.