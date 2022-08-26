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Мужчина заминировал здания судов в Алматы и Талдыкоргане и выдвинул ультиматум
26 Августа 2022 21:50

Мужчина заминировал здания судов в Алматы и Талдыкоргане и выдвинул ультиматум

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На электронный адрес городского суда Алматы пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям. Идет проверка», - говорится сообщении МВД.

Что именно требует нарушитель, не сообщается.

Известно, что подобные сообщения мужчина прислал и на электронную почту районных судов Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане.

На места происшествия выехали службы экстренного реагирования.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ





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