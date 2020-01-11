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Мужчина задержан за отстрел сайги в Актюбинской области

11 Января 2020 11:31
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Мужчина задержан за отстрел сайги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жителя Кызыординской области задержали за отстрел ягненка сайги в ходе ОПМ «Браконьер» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«2 января на расстоянии 300 километров от поселка Иргиз на территории Жайсанбайского сельского округа в 200 метрах от зимовки Атанши была найдена 1 туша годовалого ягненка сайги с отрезанными рогами.

По факту найден и задержан 45-летний житель Кызылординской области. В качестве вещественных доказательств изъяты шкура, конечности сайги, автомобиль «Land Cruiser-80» без государственного регистрационного номера и документов со сбитыми идентификационными номерами кузова. Задержанный признался в содеянном. По факту проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Всего за 3 дня ОПМ «Браконьер» было выявлено 98 фактов нарушения природоохранного законодательства.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Кызылординская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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