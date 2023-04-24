Мужчина забрался на башенный кран в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице мужчина забрался на башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 апреля текущего года в 11:39 на канал «102» поступил вызов о том, что мужчина залез на башенный кран. На место были незамедлительно направлены экстренные службы. Причина поступка нарушителя общественного порядка выясняется, по результатам его действиям будет дана правовая оценка», - сообщили в департаменте полиции.

Аналогичный случай произошел в августе прошлого года в Астане. Тогда в столице мужчина также залез на башенный кран. После этого он был арестован на 5 суток.