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    13:19, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Мужчина забрался на башенный кран в Астане

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    Кадр из видео
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице мужчина забрался на башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 апреля текущего года в 11:39 на канал «102» поступил вызов о том, что мужчина залез на башенный кран. На место были незамедлительно направлены экстренные службы. Причина поступка нарушителя общественного порядка выясняется, по результатам его действиям будет дана правовая оценка», - сообщили в департаменте полиции.

    Аналогичный случай произошел в августе прошлого года в Астане. Тогда в столице мужчина также залез на башенный кран. После этого он был арестован на 5 суток.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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