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    22:13, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Мужчина заблудился в степи и замёрз насмерть в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Во время метели в степи потерялся человек возле посёлка Акжал Шетского района Карагандинской области. Мужчина вышел из зимовки вчера днём. Сегодня сотрудники ДЧС нашли его замёрзшее тело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    26 февраля поступило сообщение о пропаже мужчины возле посёлка Акжал Шетского района. Мужчина 1961 г.р. вышел днем 25 февраля из зимовки в неизвестном направлении и не вернулся.

    «Поисковая группа в составе сил подразделений ДЧС Карагандинской области, полиции и местных исполнительных органов приступили к поисково-спасательным работам. 26 февраля в 17:15 поисковой группой обнаружено тело пропавшего в 5-ти км от зимовки», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спасатели области настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий. Одеваться соответственно изменениям погоды.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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