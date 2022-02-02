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Мужчина заблудился в метель между двумя селами в СКО

2 Февраля 2022 14:18
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Мужчина заблудился в метель между двумя селами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели несколько часов искали заблудившегося 50-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, поиски проводились в ночь с 31 января на 1 февраля. В службу спасения позвонил мужчина, который сказал, что заблудился по пути из села Аксуат в село Есиль Тимирязевского района. Он шел пешком по грунтовой дороге и из-за начавшейся метели сбился с пути.

Поисковая группа выехала на снегоболотоходе «Нива Бронто» из села Тимирязево. Мужчину нашли около двух часов ночи в восьми километрах от села Аксуат.

«Поисковые работы осложнялись плохой видимостью – ночь, метель. Помогло то, что мужчина недалеко ушел от дороги, метель еще не успела замести его следы. Он сам хорошо нам помог. Держал постоянную связь по сотовому телефону, указывал нам примерные ориентиры, Потом сказал, что сквозь снежную пелену видит свет фар», - рассказал старший инженер районного отдела по ЧС Абай Сетаков.

Нынешней зимой в регионе объявляли 54 штормовых предупреждения. Во время проведения поисково-спасательных работ спасли четырех человек.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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