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Мужчина якобы с бомбой в сумке пришел в комнату полиции ж/д вокзала Мангистау
27 Августа 2022 13:51

Мужчина якобы с бомбой в сумке пришел в комнату полиции ж/д вокзала Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау пришел в комнату полиции ЖД вокзала станции Мангистау и сообщил о бомбе в его сумке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 26 августа в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Мангистау поступило сообщение о том, что в комнату полиции ЖД вокзала станции пришел неизвестный гражданин и сообщил, что у него в сумке имеется взрывное устройство.

«По данному факту был задержан 49-летний житель Атырауской области. На место выехало руководство линейного отдела полиции и дежурные прокуроры. Для оцепления был задействован личный состав полиции. Из здания железнодорожного вокзала было эвакуировано 37 человек, оцеплена территория железнодорожного вокзала, а также сотрудники полиции блокировали автодороги. В ходе осмотра территории и сумки никаких взрывчатых веществ не найдено», - сообщили в полицию.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».


Фото: polisia.kz


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