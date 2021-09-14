Мужчина взломал терминал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Взломщик терминала попал на видео в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате самовольного демонтажа терминала одной из букмекерских фирм, установленного на входной группе одного из торговых домов, мужчина «заработал» около 100 тысяч тенге.

«Не стесняясь посторонних, злоумышленник вскрыл замок терминала и, получив доступ к накопителю денежных средств, перевел нужную сумму на свой счет в личном кабинете. Его преступные действия запечатлели камеры наблюдения. Это отчасти и позволило установить личность подозреваемого и доказать его причастность к преступлению. 34-летний гр. С. задержан и находится под стражей. Мужчина сразу же признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст.188 ч.3 п.3 УК РК», - сообщил и.о. начальника Управления полиции Бостандыкского района майор полиции Батур Абдумасаров.