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    11:23, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина выстрелил из пистолета в директора ТОО в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина выстрелил из пистолета в директора ТОО в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: на одном из торговых предприятий произошел конфликт с использованием оружия.

    На место происшествия последовал ближайший наряд полка патрульной полиции. 30-летний директор одного ТОО сообщил, что у него возникла ссора с неким лицом. В ходе конфликта злоумышленник произвел в руководителя выстрел из травматического пистолета «Оса». Потерпевший, получивший травматическое пулевое ранение, обратился в медицинское учреждение без госпитализации.

    Полицейские по горячим следам задержали 29-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконное хранение или ношение оружия«. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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