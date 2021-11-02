КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина выстрелил из пистолета в директора ТОО в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: на одном из торговых предприятий произошел конфликт с использованием оружия.

На место происшествия последовал ближайший наряд полка патрульной полиции. 30-летний директор одного ТОО сообщил, что у него возникла ссора с неким лицом. В ходе конфликта злоумышленник произвел в руководителя выстрел из травматического пистолета «Оса». Потерпевший, получивший травматическое пулевое ранение, обратился в медицинское учреждение без госпитализации.

Полицейские по горячим следам задержали 29-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконное хранение или ношение оружия«. Ведется расследование.