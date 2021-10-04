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    17:54, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина выпрыгнул с шестнадцатого этажа в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины найден во дворе жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во дворе дома по проспекту Назарбаева, 52 обнаружен труп мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на шестнадцатом этаже дома», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как стало известно прессе от правоохранительных органов, по этому случаю уже проводится проверка, и назначены экспертизы. «Личность мужчины устанавливается», - добавили в департаменте.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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