Мужчина выпрыгнул с шестнадцатого этажа в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины найден во дворе жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во дворе дома по проспекту Назарбаева, 52 обнаружен труп мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на шестнадцатом этаже дома», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно прессе от правоохранительных органов, по этому случаю уже проводится проверка, и назначены экспертизы. «Личность мужчины устанавливается», - добавили в департаменте.

