Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы и погиб в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Поселившийся в одну из гостиниц областного центра 35-летний житель города Омска выпрыгнул из окна своего номера. Мужчина скончался в карете скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 18 октября текущего года в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от диспетчера ССП о том, что в карете скорой помощи скончался 35-летний мужчина.

«В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что 18 октября в 18.40 часов погибший снял номер в одном из гостиничных комплексов областного центра, где после посещения ресторана поднялся в свой номер и выпрыгнул из окна во двор комплекса. В результате мужчина скончался в карете скорой помощи. Погибший является жителем города Омска», - пояснили в ведомстве.

Следственным отделом управления полиции города Кокшетау по факту гибели постояльца гостиницы начато досудебное производство по ч.1 ст. 105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.