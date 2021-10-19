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    12:16, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы и погиб в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Поселившийся в одну из гостиниц областного центра 35-летний житель города Омска выпрыгнул из окна своего номера. Мужчина скончался в карете скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 18 октября текущего года в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от диспетчера ССП о том, что в карете скорой помощи скончался 35-летний мужчина.

    «В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что 18 октября в 18.40 часов погибший снял номер в одном из гостиничных комплексов областного центра, где после посещения ресторана поднялся в свой номер и выпрыгнул из окна во двор комплекса. В результате мужчина скончался в карете скорой помощи. Погибший является жителем города Омска», - пояснили в ведомстве.

    Следственным отделом управления полиции города Кокшетау по факту гибели постояльца гостиницы начато досудебное производство по ч.1 ст. 105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество для mail.ru Происшествия Акмолинская область
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