Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и оказался в реанимации
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске испугавшийся огня молодой человек выпрыгнул из окна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.
Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки в 4 часа утра. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, а затем пламя перекинулось на квартиру на третьем этаже. Есть 1 пострадавший.
21-летний молодой человек решил выбраться из горящей квартиры, не дожидаясь пожарных. Он выпрыгнул из окна второго этажа, но сделал это крайне неудачно, при падении получил ушиб головного мозга и теперь находится в реанимации.
Прибывшие специалисты помогли выбраться из горящей квартиры женщине и ее пятилетней дочери. Всего из дома эвакуировано 24 человека, трое из которых - дети.
Отрабатываются две версии возгорания - неосторожное обращение с огнем или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
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