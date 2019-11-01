Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и оказался в реанимации

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске испугавшийся огня молодой человек выпрыгнул из окна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки в 4 часа утра. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, а затем пламя перекинулось на квартиру на третьем этаже. Есть 1 пострадавший.





21-летний молодой человек решил выбраться из горящей квартиры, не дожидаясь пожарных. Он выпрыгнул из окна второго этажа, но сделал это крайне неудачно, при падении получил ушиб головного мозга и теперь находится в реанимации.

Прибывшие специалисты помогли выбраться из горящей квартиры женщине и ее пятилетней дочери. Всего из дома эвакуировано 24 человека, трое из которых - дети.

Отрабатываются две версии возгорания - неосторожное обращение с огнем или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.



