Мужчина выпал из окна здания акимата Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из окна 4-го этажа здания городского акимата Караганды выпал 37 летний мужчина. От полученных травм он скончался. На данный момент выясняются подробности несчастного случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел в здании Карагандинского городского акимата. 19 апреля 37-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа.

«Погибший был работником техперсонала. Пока что неизвестно, как произошел несчастный случай. Со стороны акимата города Караганды была оказана помощь в организации похорон. От имени всех сотрудников акимата выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего», - прокомментировали в пресс-службе акима города Караганды.

Мужчину похоронили в родном селе Егиндибулак Каркаралинского района. На сегодняшний день полиция ведет расследование по данному факту.

«Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Ведется следствие. Обстоятельства выясняются», - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.