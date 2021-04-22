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    22:04, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина выпал из окна здания акимата Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из окна 4-го этажа здания городского акимата Караганды выпал 37 летний мужчина. От полученных травм он скончался. На данный момент выясняются подробности несчастного случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел в здании Карагандинского городского акимата. 19 апреля 37-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа.

    «Погибший был работником техперсонала. Пока что неизвестно, как произошел несчастный случай. Со стороны акимата города Караганды была оказана помощь в организации похорон. От имени всех сотрудников акимата выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего», - прокомментировали в пресс-службе акима города Караганды.

    Мужчину похоронили в родном селе Егиндибулак Каркаралинского района. На сегодняшний день полиция ведет расследование по данному факту.

    «Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Ведется следствие. Обстоятельства выясняются», - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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