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Мужчина выпал из лодки на Шульбинском водохранилище

20 Августа 2021 21:05
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Мужчина выпал из лодки на Шульбинском водохранилище

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 20 августа на пульт службы спасения города Семей поступил сигнал о том, что на Шульбинском водохранилище мужчина выпал из лодки и не может самостоятельно выбраться. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПЧ-40 Отряда г.Семей, сотрудники полиции, а также работники ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС ВКО в Instagram.

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Прибыв на место происшествия мужчину 1990 г.р. вытащили из воды и отбуксировали на берег, где он отдыхал вместе с друзьями.

Управление по ЧС г. Семей еще раз призывает граждан строго соблюдать правила безопасности у воды:

- если вы находитесь на водоёме с детьми не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых; не купайтесь в запрещённых местах; при использовании плавсредств в обязательном порядке надевайте спасательные жилеты; не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах; не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток.

При возникновении ЧС звоните по единому номеру «112».


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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