19 Мая 2022 14:56

Мужчина вымогал $260 тыс. у предпринимателя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бизнесмен обратился с заявлением в полицию. По его словам, малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него $260 тыс. и грозился физической расправой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Алматы.

«Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гр.Н., 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 194 ч.4 УК РК. Подозреваемый взят под стражу», - сообщил заместитель начальника ДП города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Спецоперацию полицейские провели накануне в 21.30 в одном из кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби.

Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому встречу с бизнесменом назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания.



