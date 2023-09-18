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    15:09, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мужчина выкопал около 400 кг картофеля с поля жителя Актюбинской области

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    Мужчина выкопал около 400 кг картофеля с поля жителя Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.
    4 сентября в дежурную часть полиции города Эмба обратился местный житель с заявлением о том что, с его огорода кто-то выкопал картошку. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые розыскные мероприятия. Так, по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого, им оказался 37-летний горожанин. Выяснилось, что подозреваемый на машине приехал на картофельное поле, расположенное на окраине города, откопал картошку, упаковывал в мешки и погрузил в авто. Сотрудники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли 360 кг картофеля на сумму более 70 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Выясняются все обстоятельства.
    Теги:
    Актюбинская область МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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