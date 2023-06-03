Мужчина выиграл 7,5 миллионов долларов в лотерею в Техасе

ОСТИН. КАЗИНФОРМ – Житель города Арлингтон в штате Техас стал на 7,5 миллионов долларов США богаче, купив выигрышный билет местной лотереи в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBSNews.

Имя новоявленного мультимиллионера пока не обнародовали.

Счастливчик сообщил CBSNews, что сразу же после того, как узнал о выигрыше в лотерею, то позвонил своему лучшему другу.

«Я плакал и хотел, чтобы моя покойная жена была здесь и была частью всего этого», — заявил победитель.

Мужчина купил выигрышный билет в продуктовом магазине One World в Мэнсфилде. Свой выигрыш он решил получить в виде 30 ежегодных платежей в размере 250 тысяч долларов США до вычета налогов.

Он также рассказал, что играл в лотерею и раньше и даже выигрывал пару долларов, но когда узнал, что выиграл джекпот Лотереи штата Техас 17 мая, никак не мог поверить своему счастью, очень нервничал и был взволнован.

Победитель заявил, что планирует выйти на пенсию, отправиться путешествовать и жить без долгов.