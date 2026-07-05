Мужчина врезался на авто в столб и погиб в Павлодаре

По информации медиков, вызов поступил сегодня ближе к 6 утра. На месте была констатирована смерть 32-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла на пересечении улиц Назарбаева и Жаяу Мусы. В полиции рассказали, что предварительно установлено, что водитель Gelly Emgrand, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на трамвайный столб.

— По факту ДТП, в результате которого погиб водитель автомашины Gelly Emgrand, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодаре водитель насмерть сбил двоих человек, еще один пешеход пострадал.