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    Мужчина врезался на авто в столб и погиб в Павлодаре

    По информации медиков, вызов поступил сегодня ближе к 6 утра. На месте была констатирована смерть 32-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина врезался на авто в столб и погиб в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Авария произошла на пересечении улиц Назарбаева и Жаяу Мусы. В полиции рассказали, что предварительно установлено, что водитель Gelly Emgrand, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на трамвайный столб.

    — По факту ДТП, в результате которого погиб водитель автомашины Gelly Emgrand, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, ранее в Павлодаре водитель насмерть сбил двоих человек, еще один пешеход пострадал. 

    ДТП Регионы Казахстана Павлодар Авария Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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