Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на столичных жителей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Октября 2022, 16:58
Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на столичных жителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт горсуда.

В суде установлено, что мужчина под предлогом оформления документов об аренде квартиры заполучил у гр. М. его персональные данные. После чего оформил на его имя онлайн-займ в сумме 100 000 тенге. Спустя месяц, действуя аналогичным образом, оформил еще один онлайн-займ на сумму 90 000 тенге.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению в совершении мошенничества признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда он осужден к 3 годам лишения свободы.

Судом в соответствии со статьей 58 частями 3 и 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглащения менее строгого наказания более строгим, с учетом назначенного наказания другим судом, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Гражданский иск удовлетворен, с осужденного взыскана сумма ущерба, причиненные в результате совершенного мошенничества.

Приговор суда вступил в законную силу.


Астана   Суды   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных