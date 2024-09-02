Мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт в России

В Волгограде (Россия) врачи спасли пациента после удара током в 27 тысяч вольт, передает агентство Kazinform.

Как сообщила пресс-служба минздрава Волгоградской области, за его жизнь боролись доктора и медсестры ожогового центра в течение нескольких месяцев. Трагический случай произошел в начале июля 2024 года.

Сорокалетний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде: при выгрузке металлических конструкций мужчину ударило электрическим током.

- Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать троса. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю, - рассказывает пациент.

Он был незамедлительно доставлен в реанимационное отделение ГУЗ «КБ7». После этого мужчину с многочисленными ожогами для оказания специализированной медицинской помощи госпитализировали в единственный в городе ожоговый центр на базе ГУЗ «ГКБСМП 25».

По словам лечащего врача ожогового хирурга Игоря Гуринова, пациент поступил в крайне тяжелым состоянии с электротравмой в виде так называемой «мертвой петли» после удара током примерно в 27 тысяч вольт:

- Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью. В результате обследования, в том числе КТ, установлено поражение внутренних органов – сердца, почек, легких, печени; обширные электроожоги обеих нижних конечностей. Неимоверными усилиями двух бригад – комбустиологической, реаниматологической– начали спасать пациента, хотя изначально думали, что не спасем. Тем не менее, мы не опустили руки, и борьба за жизнь пациента продолжилась, – рассказывает заведующий комбустиологическим (ожоговым) отделением Валерий Татарчевский.

В течение 40 суток пациент находился на лечении в отделении. За это время ему провели несколько сложнейших операций. В том числе пластических, реконструктивных. В итоге, к концу июля врачи выполнили основные необходимые мероприятия, пациент пошел на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он выписан домой.