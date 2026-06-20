Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы
Трагедия произошла в одном из жилых комплексов в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным полиции Алматы, 37-летний мужчина выпрыгнул из окна 11 этажа собственной квартиры.
Первым пострадавшего обнаружил охранник жилого комплекса. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и попытался оказать первую помощь.
На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники полиции. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
— Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, не приходя в сознание, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Полицейские установили личность погибшего: он проживал в этом жилом комплексе.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего.
Напомним, в мае этого года студент выпрыгнул с высотного здания университета и погиб в Алматы.