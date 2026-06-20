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    Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы
    Кадр из видео

    По данным полиции Алматы, 37-летний мужчина выпрыгнул из окна 11 этажа собственной квартиры.

    Первым пострадавшего обнаружил охранник жилого комплекса. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и попытался оказать первую помощь.

    На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники полиции. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

    — Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, не приходя в сознание, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Полицейские установили личность погибшего: он проживал в этом жилом комплексе.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего.

    Напомним, в мае этого года студент выпрыгнул с высотного здания университета и погиб в Алматы.

    Полиция Суицид Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор