Мужчина выманил жену из дома и нанес ей множественные ножевые ранения в Актау

В Актау расследуют уголовное дело по факту нападения на женщину с ножевыми ранениями. По предварительным данным, преступление произошло в ходе семейно-бытового конфликта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточнили в ДП Мангистауской области, 14 июля в полицию поступило сообщение о женщине с ножевыми ранениями. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь.

По данным следствия, телесные повреждения женщине причинил ее супруг. Как сообщают родственники потерпевшей, мужчина неоднократно угрожал убить жену, детей и ее близких. По словам сестры пострадавшей, в день происшествия он выманил женщину из дома, угрожая расправой над детьми, после чего избил ее и нанес множественные ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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