Мужчина в женской одежде ограбил микрокредитную организацию в ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Грабителя по «горячим следам» задержала полиция Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 марта в 11:30 часов в дежурную часть отдела полиции города Риддер поступил тревожный звонок от жительницы города, которая сообщила, что произошло ограбление офиса одного из ТОО микрофинансовой организации. Причем потерпевшая уверяла, что злоумышленник была девушка, которая и похитила крупную сумму денег. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОП города Риддер, а также зонально- территориальные сотрудники отделения криминальной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения криминальной полиции сбивал со следа тот факт, что потерпевшие и очевидцы заявляли, что это была девушка, и она скрылась через ближайшие дворы жилых домов. Однако в течение часа по «горячим следам» оперативниками была установлена и задержана «подозреваемая», а точнее подозреваемый. Им оказался 45-летний ранее судимый за тяжкие преступления житель Риддера.

Установлено, что злоумышленник давно планировал нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на одном из рынков в Риддере, где выдают беспроцентные займы. Переодевшись в женскую одежду (белая женская куртка с капюшоном, белые сапоги на каблуках, женский парик, черный платок и медицинская маска), злоумышленник замаскировался до неузнаваемости. Он зашел в офис и, угрожая предметом, похожим на оружие, открыто похитил крупную сумму денег у менеджера. В настоящее время по данному факту начато досудебное разбирательство по статье 191 части 2 Уголовного Кодекса РК.







