Мужчина в Восточно-Казахстанской области попал в тюрьму, сняв электронный браслет

В Восточно-Казахстанской области Шемонаихинском районе зафиксирован вопиющий случай нарушения режима со стороны подучетного, находившегося на учете службы пробации и носившего электронный браслет. Подучетный, которому было назначено электронное средство слежения, решил, что сможет перехитрить систему.

— План нарушителя рухнул после простого звонка и встречной проверки: сотрудник службы пробации по монитору слежения убедился, что осужденный находится по месту жительства Однако, прибыв на место, инспектор обнаружил: браслет был на месте, но самого подучетного дома не было, — отметила представитель пресс-службы ДУИС ВКО Айгерим Нургазина.

Супруга нарушителя во время беседы не стала скрывать правду. Она призналась, что муж самостоятельно снимал браслет, и они вместе ночью ходили в гости, а также он отлучался с друзьями.

За дерзкое нарушение порядка отбывания наказания осужденный был направлен в места лишения свободы.

Также было установлено, что электронный браслет был поврежден в результате попыток его снять. В связи с этим в отношении нарушителя направлен материал в суд о возмещении ущерба за порчу государственного имущества.