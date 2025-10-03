РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мужчина в Восточно-Казахстанской области попал в тюрьму, сняв электронный браслет

    В Восточно-Казахстанской области осужденный самостоятельно снял браслет, нарушив тем самым порядок отбывания наказания, после чего его лишили свободы, передает Kazinform со ссылкой на ДУИС по ВКО

    Мужчина в Восточно-Казахстанской области попал в тюрьму, сняв электронный браслет
    Фото: ДУИС по ВКО

    В Восточно-Казахстанской области Шемонаихинском районе зафиксирован вопиющий случай нарушения режима со стороны подучетного, находившегося на учете службы пробации и носившего электронный браслет. Подучетный, которому было назначено электронное средство слежения, решил, что сможет перехитрить систему.

    — План нарушителя рухнул после простого звонка и встречной проверки: сотрудник службы пробации по монитору слежения убедился, что осужденный находится по месту жительства Однако, прибыв на место, инспектор обнаружил: браслет был на месте, но самого подучетного дома не было, — отметила представитель пресс-службы ДУИС ВКО Айгерим Нургазина.

    Супруга нарушителя во время беседы не стала скрывать правду. Она призналась, что муж самостоятельно снимал браслет, и они вместе ночью ходили в гости, а также он отлучался с друзьями.

    За дерзкое нарушение порядка отбывания наказания осужденный был направлен в места лишения свободы.

    Также было установлено, что электронный браслет был поврежден в результате попыток его снять. В связи с этим в отношении нарушителя направлен материал в суд о возмещении ущерба за порчу государственного имущества.

    — Сотрудники службы пробации контролируют подучетных комплексно. Попытки обмануть электронную систему слежения и повредить ЭСС ведут к немедленному ужесточению наказания и финансовой ответственности, — резюмировала Айгерим Нургазина.

     

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Тюрьма Борьба с преступностью
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают