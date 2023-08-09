Мужчина в Токио напал на сотрудников магазина с ножом и уехал на велосипеде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина нанес тяжелые ножевые ранения двум сотрудникам сегодня в магазине в Токио, а затем скрылся с места преступления на велосипеде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Мужчина, разыскиваемый по подозрению в покушении на убийство, нанес ножевое ранение в спину 40-летней работнице и ранил руку 60-летнего сотрудника. Инцидент произошел около 2:30 ночи по местному времени, сообщила полиция.

Мужчина, вошедший в магазин в районе Адачи, ударил ножом сотрудницу на кассе и напал на работника в подсобном помещении. По данным полиции, он не просил денег и ушел из магазина с пустыми руками.

Другая сотрудница магазина позвонила в полицию, сообщив, что мужчина вошел в магазин и внезапно напал на сотрудников.

Подозреваемый ростом от 170 до 175 сантиметров с бритой головой. По словам полиции, на нем был синий джемпер, черные брюки и красные перчатки.