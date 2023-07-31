Мужчина в США зарезал женщину и выложил видео убийства в Facebook

САН-МАТЕО. КАЗИНФОРМ - Мужчина в американском городе Сан-Матео зарезал женщину и разместил видео последних минут ее жизни в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

На днях в полицию Сан-Матео поступил звонок: человек сообщил, что стал свидетелем нападения на женщину с ножом прямо в Facebook.

Звонивший также передал полиции имя и номер телефона человека, разместившего видео в социальной сети. Номер телефона был отслежен до жилого комплекса в Сан-Матео.

Позже в городе Сан-Хосе был арестован 39-летний подозреваемый Марк Мечиков.

По словам полицейских, мотив, побудивший его напасть на жещину с ножом, неясен. Поражает больше то, с какой хладнокровностью он заснял последние моменты жизни жертвы и разместил видео в Facebook.

Подозреваемый скрылся, но полицейские задержали его в течение двух часов после обнаружения тела убитой. По данным полиции, Марк Мечиков знал жертву.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении предумышленного убийства.