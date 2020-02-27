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Мужчина в реанимации: проводится досудебное расследование в Акмолинской области

27 Февраля 2020 04:35
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Мужчина в реанимации: проводится досудебное расследование в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области расследуется факт получения телесных повреждений на рабочем месте сотрудником ТОО «Алтынтау Кокшетау», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в полиции, инцидент произошел 23 февраля. По информации диспетчера ПЧ-14, около 20:35 на золотоизвлекательной фабрике ТОО «Алтынтау Кокшетау» произошло возгорание из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал 58-летний работник, который был доставлен в больницу с ожогами 2-3 степени.

«По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 156 УК РК (нарушение правил охраны труда), ведется следствие», - добавили в ведомстве.

Напомним, в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной областной больницы находится 58-летний пациент, доставленный скорой медицинской помощью. Мужчина получил 80% ожогов, вследствие полученных на производстве травм он поступил в стадии тяжелого ожогового шока.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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