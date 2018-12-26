Мужчина в маске ограбил АЗС в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - АЗС ограбили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Кульсары мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на оружие, отобрал у кассира АЗС выручку - около полумиллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в грабеже были задержаны двое молодых мужчин - 1991 и 1992 годов рождения. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК часть 2, предусматривающей наказание за разбой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.