Мужчина в маске напал на автозаправку в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, вечером на АЗС по улице Уалиханова вошел неизвестный в маске. Угрожая ножом, потребовал деньги. Кассир успела нажать тревожную кнопку. Налетчик заметил и скрылся в неизвестном направлении.
«Сотрудники криминальной полиции первого отдела изучили записи с камер видеонаблюдения, отработали район места совершения преступления. В результате задержан 26-летний, ранее не судимый горожанин. Свою вину задержанный признает. Говорит, что умысел совершить налет на АЗС якобы возник спонтанно. В момент разбоя он имел при себе кухонный нож и медицинскую маску», - рассказали в пресс-службе.
Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Разбой». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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