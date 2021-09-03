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Мужчина в коме оказался запертым в квартире в Петропавловске

3 Сентября 2021 10:31
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Мужчина в коме оказался запертым в квартире в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели через балкон соседней квартиры проникли в квартиру и предотвратили гибель мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вечером в службу спасения позвонила женщина. Она сообщила, что в закрытой квартире на четвертом этаже остался ее супруг, имеющий проблемы со здоровьем. По ее словам, она ушла по делам, когда вернулась, дверь оказался запертой изнутри. Мужчина не отзывался, но было слышно тяжелое дыхание.

«Спасатели решили не терять времени на вскрытие массивной металлической двери. Используя альпинистское снаряжение, проникли в окно квартиры со смежного балкона. Там обнаружили лежащего на полу 51-летнего мужчину. Он был без сознания, предположительно в коме. Ему оказали экстренную помощь, скорая помощь увезла в больницу. Руководитель спасательного отделения Нурболат Айсин надеется на благополучный исход для пострадавшего. По его словам, ничего необычного в спасательной операции не было, для ребят это привычное дело», - отметили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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