ФРАНКФОРТ. КАЗИНФОРМ - Житель Кентукки совершил незапланированную остановку на заправочной станции всего с 40 долларами в кармане. Потратив все свои деньги, он уехал с топливом на 20 долларов в баке и с более чем полумиллионом долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UPI.
Майкл Шлеммер из Корбина, штат Кентукки, потратил 20 долларов на выигрышный скретч-билет местной лотереи в продовольственном магазине на одной из местных заправочных станций. Шлеммеру пришлось заехать на заправку из-за того, что бензин в его автомобиле заканчивался.
Счастливчик понял, что сорвал джекпот, когда вернулся к своей машине. Когда он стер защитный слой на билете, то увидел сумму в миллион долларов: он выиграл главный приз лотереи.
Шокированный выигрышем Шлеммер побежал в магазин, чтобы сообщить об этом
работникам мини-маркета.
«В голове было пусто, — сказал Шлеммер. - Я просто встал, вернулся в магазин и показал им билет. Пока не получу чек (с выигрышем) в руки, не поверю».
Победители лотереи могут выбрать один единовременный платеж или серию аннуитетных платежей, что означает более высокую выплату, выплачиваемую в течение более длительного периода времени.
На вырученные деньги Шлеммер планирует купить новую машину, а остаток выигрыша он положит в банк.