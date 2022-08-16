16 Августа 2022 13:06

Мужчина в Атырау похитил у родственника более 5 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержан подозреваемый в хищении у родственника денежных средств на сумму более 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26-летний мужчина подозревается в хищении средств у родственника, проживающего в микрорайоне Балауса города Атырау. Задержанный обнаружил крупную сумму денег в размере 30 тыс. долларов США, принадлежащих его родственнику 1964 года рождения и похитил из них 11 тыс. долларов. Все деньги мужчина испугался забрать сразу и спрятал 8 тыс. долларов США в туалете этого же дома, а 3 тыс. долларов США забрал с собой и скрылся с места происшествия. Нанесенный ущерб в тенге составил более 5 млн»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

Подозреваемый был установлен и задержан.

По данному факту уголовное дело расследуется по пункту первому части третьей статьи 188 УК РК.