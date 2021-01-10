Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Мужчина в Алматы оштрафован за агитацию в «день тишины»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Января 2021, 13:39
Мужчина в Алматы оштрафован за агитацию в «день тишины»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы оштрафовали мужчину за агитацию в «день тишины». Об этом заявил старший помощник Генерального Прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. Однако вчера, в «день тишины» в г. Алматы гражданин Б. проводил агитацию в поддержку партии «Ак жол» с распространением анонимных агитматериалов», - сказал Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.

По данному факту прокуратурой г. Алматы он в порядке сокращенного производства, т.е. без направления материалов в суд в связи с признанием вины, привлечен к административной ответственности по ст.102, 113 КоАП в виде штрафа в общем размере 20 МРП.

«За вчерашний день в органы прокуратуры поступило 2 обращения: одно в Генеральную прокуратуру и одно в прокуратуру района Есиль г. Нур-Султан. В частности, в Генеральную прокуратуру обратился житель г. Алматы с заявлением о предпосылках к нарушению «тайны голосования» из-за отсутствия шторок в кабинах для голосования. Данное обращение по компетенции перенаправлено в территориальную избирательную комиссию г. Алматы», - добавил спикер.

В этот же день в Есильскую прокуратуру столицы поступило обращение от члена Народной партии Казахстана, в котором он выражал несогласие с тем, что его не включили в партийный список.

«Прокуратурой ему разъяснено право обжалования данного решения партии в суд, поскольку это регулируется внутренними актами партии. С сегодняшнего утра к настоящему моменту каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, в органы прокуратуры не поступало», - заключил А. Саргазин.


Алматы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом