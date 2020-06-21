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Мужчина утонул в Урале в Атырауской области

21 Июня 2020 16:27
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Мужчина утонул в Урале в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Утонувшего в Урале мужчину ищут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С раннего утра в Актогайском сельском округе Махамбетского района на реке Урал сотрудники ДЧС ведут поиски мужчины 1989 года рождения. Это машинист насосной станции Атырауского филиала РГП «Казводхоз». Он утонул накануне вечером, купаясь в реке в необорудованном месте», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

В этом году это уже восьмой человек, утонувший в водоемах области.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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