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Мужчина утонул в Урале в Атырауской области
21 Июня 2020 16:27
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Утонувшего в Урале мужчину ищут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С раннего утра в Актогайском сельском округе Махамбетского района на реке Урал сотрудники ДЧС ведут поиски мужчины 1989 года рождения. Это машинист насосной станции Атырауского филиала РГП «Казводхоз». Он утонул накануне вечером, купаясь в реке в необорудованном месте», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.
В этом году это уже восьмой человек, утонувший в водоемах области.
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