Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске мужчина утонул в уличном туалете, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 17:20 в Уральске (ул. Шолохова, 21, автокомплекс «Форсаж») человек утонул в уличном туалете. На место происшествия выехали представители ГУ «ОСО» ДЧС (3 человека лично состава и 1 единица техники). Была произведена откачка ассенизатором. Обнаружено тело гражданина 1971 г.р. Спасателями производится извлечение тела в дыхательных аппаратах и в спецодежде», - сообщили в ДЧС региона.