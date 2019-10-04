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Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске
4 Октября 2019 19:35
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске мужчина утонул в уличном туалете, передает МИА «Казинформ».
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«Сегодня в 17:20 в Уральске (ул. Шолохова, 21, автокомплекс «Форсаж») человек утонул в уличном туалете. На место происшествия выехали представители ГУ «ОСО» ДЧС (3 человека лично состава и 1 единица техники). Была произведена откачка ассенизатором. Обнаружено тело гражданина 1971 г.р. Спасателями производится извлечение тела в дыхательных аппаратах и в спецодежде», - сообщили в ДЧС региона.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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