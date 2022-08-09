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Мужчина утонул в реке Урал в Атырауской области
9 Августа 2022 01:26

Мужчина утонул в реке Урал в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в реке Урал в Махамбетском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 августа с 17:42 в Махамбетском районе в 5 километрах от села Талдыкол на реке Урал силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проводились поиски мужчины 1977 года рождения. Он около 16 часов утонул во время купания в необорудованном для этого месте. В 18:35 водолазами обнаружено и извлечено из воды тело погибшего и передано сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.

ДЧС Атырауской области убедительно просит граждан строго соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах.

Как ранее сообщалось, четырнадцать человек утонули в Атырауской области с начала года.


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