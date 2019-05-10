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Мужчина утонул в реке, спасая девочку в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, спасший девочку, не справился с течением и утонул в реке в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.
«10 мая в 12:10 на реке Есиль, в районе садоводческого общества «Газмашаппаратура», спасателями ГУ «Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» оказана первая медицинская помощь девочке, 2007 г.р., которая прыгнула в реку за своей собакой и начала тонуть. Благодаря очевидцу, который рыбачил на берегу, девочка была спасена. К сожалению, мужчина, 1981г.р., спасший девочку сам не справился с течением и утонул, тело прибило к берегу и извлечено очевидцами. На месте происшествия ведутся следственно-оперативные работы», - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о том, что купаться следует только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Не стоит купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью водоемах. Также категорически запрещается посещать водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Подростки и дети должны находиться на пляжах только под надзором родителей или взрослых.
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