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Мужчина утонул в реке Шу
8 Июня 2022 20:11

Мужчина утонул в реке Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Жамбылской области ведут поиски тела утонувшего мужчины 1983 года рождения в Шуском районе в реке Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

По информации пресс-службы, 8 июня 2022 года в 10:45 часов в департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области обратился сотрудник отдела полиции Шуского района с просьбой оказать содействие в поиске мужчины 1983 года рождения, пропавшего при неизвестных обстоятельствах. Его вещи были найдены на берегу реки Шу.

«В связи с отсутствием специального водно-спасательного отряда в Шуском районе, в 11:10 часов в Шуйский район из города Тараза от департамента по ЧС Жамбылской области выехали три водолаза-спасателя, один спасатель с одной единицей техники, одной единицей плавсредств. Расстояние между городом Таразом и Шуским районом составляет более 300 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Спасатели водно-спасательного отряда прибыли на место происшествия в 15:40 и ведут поисковые работы.


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